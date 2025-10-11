Nasce la Fondazione Fiumicino 3000: la città guarda al futuro

Sottoscritto in aula consiliare l’atto costitutivo con un fondo iniziale di 400mila euro

di Fernanda De Nitto

Presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino si è sottoscritta in forma ufficiale di atto notarile, la costituzione della Fondazione Fiumicino 3000 con la firma dell’atto costitutivo e dello statuto.

A firmare l’importante documento, che ufficializza la nascita dell’organizzazione che ha lo scopo principale di programmare e ideare la nuova Città quale polo di attrazione del litorale per i comuni costieri, il Sindaco Mario Baccini, insieme con il Presidente del Consiglio Roberto Severini e dell’Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno Segretario Generale e Direttore Generale.

Presenti in aula consiliare i tre membri del consiglio di amministrazione: il Presidente della Fondazione Fiumicino 3000, Prof. Enrico Michetti, già fondatore della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e personalità riconosciuta a livello europeo e nella pubblica amministrazione, ed i consiglieri, Ing. Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dirigente generale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Avv. Luciano Francesco Marranghello, giurista di alto rango del territorio.

Per la costituzione della Fondazione è stato impegnato un fondo iniziale di 400mila euro destinato all’avvio delle iniziative progettuali previste dall’ente. Infatti “Fiumicino 3000” nel suo statuto intende porsi come cabina di regia programmatica permanente con le peculiari finalità di promozione dello sviluppo infrastrutturale, culturale, agricolo-ambientale, enogastronomico, ricreativo e del benessere della Città, realizzate anche attraverso attività accademiche e di ricerca scientifica, con la promozione di seminari, convegni e studi di fattibilità in diversi settori.

La Fondazione ha poi tra i suoi obiettivi quello di collaborare e ricercare soggetti terzi al fine di realizzare iniziative e progetti di promozione e valorizzazione della Città, anche mediante l’organizzazione di manifestazioni, attività espositive, musicali, mostre ed iniziative editoriali.

Per il raggiungimento dei propri scopi “Fiumicino 3000” opererà a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale avvalendosi della collaborazione degli aderenti, nonché di autorità ed organismi mondiali come centri di ricerca, università, agenzie e imprese, sia pubbliche che private. L’istituzione della fondazione è stata approvata in consiglio comunale lo scorso luglio.

“La costituzione di Fiumicino 3000 rappresenta un momento straordinario per la Città. Un impegno previsto nel Documento Unico di Programmazione, il quale ha fornito indicazioni per la creazione di un brand che valorizzasse le potenzialità turistiche, economiche, commerciali ed ambientali di tutte le località del comune – ha affermato il Sindaco Mario Baccini nel contesto della sottoscrizione dell’atto – Primo obiettivo della Fondazione sarà quello di farci conoscere e creare un master plan della Città al fine di avvicinare più realtà possibili, garantendo le radici della tenuta sociale”.

“Fiumicino è uno tra i distretti di sviluppo più importanti d’Europa, soprattutto per ciò che riguarda l’intermodalità trasportistica e logistica tale da creare una realtà ambientale, sociale, politica e istituzionale che ha necessità e capacità di convivere con questo processo di crescita, utile la miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e per il progresso della città – ha dichiarato il Prof. Enrico Michetti – Fiumicino, anche mediante il lavoro della Fondazione, potrà attrarre una notevole percentuale di produttività investendo sulle professionalità presenti all’interno degli organi di gestione, sullo sviluppo della portualità e sulla mobilitazione di risorse turistiche e ricettive che consentano ospitalità ed accoglienza, garantendo nel contempo vivibilità e rispetto per l’ambiente”.