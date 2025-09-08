Movida, controlli dei Carabinieri sul litorale romano: una persona arrestata e otto denunciate.

Il bilancio è di una persona arrestata e otto denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado urbano connesso alla movida, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio è di una persona arrestata e otto denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, una 40enne romana è finita in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposta, per violazioni accertate dai Carabinieri della Stazione di Acilia. La donna è stata portata nel carcere di Rebibbia.

Durante i controlli stradali sono stati denunciati un 35enne romano per ricettazione, un 28enne di Genzano per porto di armi od oggetti atti ad offendere, due giovani per false generalità, una conducente in stato di ebbrezza che guidava senza patente, un 60enne di Cagliari trovato in possesso di un’ascia e un 50enne romano con 100 g di marijuana.

I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno denunciato un 64enne romano, proprietario di un terreno privato utilizzato come discarica abusiva.

Complessivamente sono state identificate 312 persone, controllati 171 veicoli ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 4.900 euro. Segnalati anche diversi assuntori di stupefacenti e multato un parcheggiatore abusivo.