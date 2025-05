Messa in sicurezza della Pineta di Fregene: saranno abbattuti 32 alberi lungo la recinzione.

L’Ordinanza del Sindaco: lunedì prossimo scatterà il divieto di accesso all’interno della cosiddetta “Federico Fellini – area A”

di Dario Nottola

Si accelera per la messa in sicurezza urgente di una porzione della pineta monumentale di Fregene, dove 121 alberi sono a serio rischio. Lunedì prossimo, infatti, scatterà il divieto di accesso all’interno della cosiddetta “Federico Fellini – area A” e saranno abbattuti 32 alberi lungo la recinzione.

Lo decreta un’Ordinanza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dipendente dell’Area Tutela Ambientale: si è preso atto delle condizioni degli alberi di Pinus Pinea all’interno di tale porzione del “polmone verde”. “Tra le essenze arboree presenti ed esaminate, 121 di esse ricadono in classe D-Estrema propensione al cedimento”, sottolinea l’Amministrazione.

“Considerata l’esigenza di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché di provvedere alla messa in sicurezza dell’area – recita l’Ordinanza – si ritiene prioritario disporre la chiusura al pubblico dell’area “A” della Pineta, per il tempo necessario alla messa in sicurezza, a partire da lunedi 5 maggio, per una durata stimata di 50 giorni lavorativi, salvo imprevisti, e comunque fino a fine lavori, nella fascia oraria 07-17:30. L’abbattimento interesserà 32 alberature di Pinus Pinea poste ai margini del parco, lungo la recinzione, il cui crollo potrebbe investire la pubblica viabilità esterna all’area da interdire”.