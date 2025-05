Mercato del sabato a Fiumicino, aggredito un funzionario della Polizia Locale

Denunciato all’autorità giudiziaria il commerciante

Questa mattina, durante un controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, presso il mercato settimanale del sabato, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato diverse violazioni. Tra queste, l’abbandono di rifiuti a terra da parte di alcuni venditori ambulanti, in contrasto con il regolamento che impone l’utilizzo dei sacchi per garantire il decoro e la pulizia dell’area.

Nel corso delle attività, si è purtroppo verificato anche un episodio particolarmente grave: un commerciante, al quale veniva notificata una sanzione per irregolarità amministrative, ha aggredito fisicamente un funzionario della Polizia Locale. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Il Sindaco Mario Baccini ribadisce con fermezza il principio della “tolleranza zero verso ogni forma di illegalità e abuso”, garantendo un impegno costante per un sistema di sicurezza sempre più efficace.

“Fiumicino è una città che merita rispetto e tutela – ha affermato il Primo Cittadino – Per questo continueremo a investire in controlli mirati e campagne di sensibilizzazione, affinché il nostro territorio venga preservato da atti incivili come l’abbandono dei rifiuti o comportamenti fuori dalla legalità. Non ci sarà spazio per chi viola le regole”.

Il Sindaco ha inoltre espresso vicinanza e solidarietà al funzionario della Polizia Locale vittima di aggressione durante il proprio servizio “Un gesto grave ai danni di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Quanto accaduto oggi è inaccettabile – aggiunge il Dirigente Comandante della Polizia Locale, Daniela Carola – e si configura come un gesto che compromette il principio di rispetto nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta. I controlli proseguiranno in maniera ancora più capillare, anche alla luce delle criticità emerse nella giornata odierna in termini di sicurezza e rispetto delle regole dei mercati rionali”.