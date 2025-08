Maxi incendio alla Magliana: traffico in tilt tra l’autostrada di Fiumicino e il centro di Roma

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco: evitati danni a palazzi e persone

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto, in zona Magliana, nei pressi dell’incrocio tra via del Ponte della Magliana e il Viadotto della Magliana. Le fiamme, partite intorno alle 15, hanno avvolto un ampio canneto, generando un denso fumo che ha causato forti rallentamenti al traffico veicolare, soprattutto sulla Roma-Fiumicino in direzione del centro città.

Immediato l’intervento della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che ha inviato due squadre di terra, un’autobotte e l’elicottero Drago 159 per contenere il rogo. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’azione di soccorso, le fiamme sono state bloccate prima che potessero raggiungere gli edifici residenziali della zona. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite.

Presenti sul posto anche alcune squadre di volontari della Protezione Civile, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

L’incendio, oltre a provocare comprensibile allarme tra i residenti, ha creato disagi significativi alla circolazione, aggravati dalla ridotta visibilità causata dal fumo denso.

Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona, se possibile, e a prestare la massima attenzione in caso di spostamenti nell’area interessata.