Maccarese, partecipata assemblea sul progetto della quarta pista dell’aeroporto

Il Comitato Fuoripista illustra i rischi legati alla richiesta di deperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e gli impatti sul territorio

di Fernanda De Nitto

La Casa della Partecipazione di Maccarese ha ospitato l’assemblea pubblica, molto partecipata, organizzata dal Comitato Fuoripista “Più Rumore, più Cemento, meno Riserva. La truffa della quarta pista”, promossa per relazionare a cittadini e tecnici le criticità relative alla realizzazione della quarta pista dell’Aeroporto di Fiumicino.

Tale incontro è stato promosso a seguito delle notizie emerse rispetto alla presentazione da parte di Enac al Comune di Fiumicino, della richiesta di avvio della procedura di deperimetrazione della Riserva, finalizzata proprio alla costruzione della pista al di fuori del sedime aeroportuale, in zona 1 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, cioè quella di massimo pregio.

Il Comitato ha da sempre dimostrato in più modi e occasioni l’inutilità della quarta pista ai fini di un aumento delle capacità aeroportuali che sono alla base del progetto di espansione dell’aerostazione internazionale.

Per gli organizzatori la costruzione della nuova pista sarà soltanto lesiva per la salute dei cittadini con il netto aumento dell’inquinamento acustico e atmosferico su un ulteriore e vasta aerea del territorio di Fiumicino. Per dar seguito alla progettualità potrebbero essere a rischio attività agricole ed abitazioni insistenti nelle zone interessate dall’opera, cancellando parte del patrimonio storico di edilizia rurale. A livello naturalistico una vasta area di circa 150 ettari della Riserva verrebbe totalmente eliminata.

A relazionare circa tali prospettive diversi professionisti del settore del Comitato Fuori Pista, presente nel territorio dal 2017, che hanno aperto l’evento con la visione di un video del 2022 nel quale il Sindaco Mario Baccini si dichiarava contrario alla realizzazione della quarta pista.

Nel mese di settembre però Adr ed Enac hanno presentato una richiesta al Comune di Fiumicino per la riperimetrazione della Riserva, che il Sindaco Baccini sembra abbia preso in carico dichiarando in un futuro piuttosto prossimo l’indizione di un consiglio comunale ad esso dedicato. Il comitato, dalle dichiarazioni dei suoi referenti, si oppone a tale prospettiva, che tra i molteplici danni, con la truffa delle “compensazioni” vedrebbe terreni agricoli pregiati ed ecosistemi naturali tutelati essere scambiati per appezzamenti in zone industriali.

Un altro dato importante dato emerso nell’incontro, riguarda la mitigazione acustica che giustificherebbe tale nuova pista ma che dati alla mano del Comitato si dimostra inutile, in quanto non risolverebbe il problema del rumore, bensì lo andrebbe ad ampliare su Isola Sacra ed Aranova, con un incremento dei coni di volo, anche sull’area dove vi sono le scuole nella località di Maccarese.

Presenti all’iniziativa, oltre numerosi cittadini, diversi rappresentanti del mondo politico e dell’associazionismo locale, tra cui i consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Fabio Zorzi, Erica Antonelli e Angelo Petrillo, insieme con l’ex Sindaco Esterino Montino, Massimiliano Graux responsabile territoriali di Fratelli d’Italia, il segretario di Avanti Fiumicino Carlo Rosati ed esponenti Cinque Stelle e dei Verdi.

“Il progetto dell’ampliamento dell’Aeroporto ha radici antiche ma la mia amministrazione, eletta nel 2013, quando c’è stato da mettere in discussione la repiremetrazione della Riserva, per consentire la costruzione della quarta pista, non ha mai avviato la procedura amministrativa e convocato la commissione, nella consapevolezza che possono esserci delle soluzioni alternative all’ennesima operazione speculativa – ha affermato l’ex Sindaco Esterino Montino – Grazie anche alle battaglie fatte da parte del Comitato, proposi come Sindaco la trasformazione di un pezzo della riserva da zona 2 a zona 1, divenendo area intoccabile. La zona 1 è stata introdotta nel 2013 perchè noi abbiamo vinto varie battaglie legali, costituendoci come amministrazione parte civile, al Tar. Il Sindaco Baccini ha la titolarità, come Roma per il suo territorio, di convocare la conferenza dei servizi ad oggi richiesta per la revisione dei confini della Riserva, iniziativa che andrebbe a danneggiare cittadini ed imprenditori agricoli”.

“Siamo sempre stati coerenti con le nostre azioni amministrative a differenza del Sindaco Baccini che non ha mai creduto nelle sue dichiarazioni rispetto alla contrarietà alla quarta pista. Su tematiche del genere occorre rispetto per la popolazione, basata sul livello di interlocuzione e sulle promesse fatte da parte di un’amministrazione che ad oggi non sta dando dimostrazione di limpidezza e trasparenza. L’approvazione di una delibera riguardante l’ampliamento dell’aeroporto non è ad oggi una priorità, comunque qualora avvenisse combatteremo in aula consiliare per distruggere il progetto. Questa è una battaglia politica non di natura partitica che deve riguardare tutti coloro che hanno a cuore il territorio di Fiumicino” ha dichiarato il consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca