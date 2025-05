Maccarese, nuovi importanti interventi per il cimitero e la viabilità

Zorzi (Pd): “Si restituiscono decoro e funzionalità ad un luogo fondamentale per la comunità”

Al via questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria su Via di Maccarese, che collega con il Cimitero, nella parte di competenza del Municipio XII di Roma Capitale. La durata dei lavori, per oltre 350mila euro, è fissata in 100 giorni.

“Verrà finalmente realizzata l’asfaltatura definitiva del tratto stradale che porta al parcheggio del cimitero di Maccarese – rende noto il consigliere comunale Pd di Fiumicino, Fabio Zorzi – Per la prima volta sarà illuminata, infatti il progetto prevede l’installazione dell’illuminazione pubblica lungo la strada. Un risultato atteso da tempo, che migliora sicurezza, decoro e accessibilità per tutti. Stanno inoltre proseguendo i lavori sulla chiesa e nella camera mortuaria all’interno del cimitero. A breve effettueremo un nuovo sopralluogo per dare il via alla sistemazione delle prime cappelle interne”.

“Si restituiscono decoro e funzionalità ad un luogo fondamentale per la comunità, con interventi concreti e visibili”, conclude Fabio Zorzi