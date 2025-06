Maccarese, in fiamme una un’estesa zona di sterpaglie, tra via della Muratella, via Lingua d’Oca e via Corona Boreale

Sul posto sono in azione squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile di Fiumicino Ancora un rogo sul territorio di Fiumicino, dopo i due dei giorni scorsi ad Isola Sacra. Da metà pomeriggio le fiamme stanno coinvolgendo, a Maccarese, un’estesa zona di sterpaglie, rotoballe, detriti ed alberature nel quadrante tra via della Muratella, via Lingua d’Oca e via Corona Boreale. Sul posto sono in azione squadre dei Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile di Fiumicino con le squadre della “Confraternita Misericordia” e dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo. Un contrattempo ha coinvolto un mezzo dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo che, a causa del cedimento di terreno, ha rischiato di finire nel canale adiacente, circostanza evitata, in pieno spirito di collaborazione, con l’intervento dei colleghi della “Misericordia” che hanno mantenuto con le corde il mezzo per consentire ai colleghi di uscire fuori. Il personale della Misericordia ha chiesto immediatamente supporto a tutti i volontari in sede.