Maccarese, domenica 25 maggio disciplina di traffico provvisoria per l’evento “Corri Maccarese memorial Fabrizio Bossoni”

Ecco tutte le vie coinvolte nella manifestazione

Domenica 25 maggio, in occasione dell’evento sportivo organizzato dalla Running Club Fregene, “Corri Maccarese memorial Fabrizio Bossoni”, sarà istituita una disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Bufale e Piazza del Maccarese compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle ore 07 alle ore 12.00 e comunque fino al termine della manifestazione in data 25 maggio 2025, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata /uscita , a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne;

– Istituzione di divieto di transito veicolare, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, di Via delle Bufale, Viale Maria, Via dei Monti dell’Ara, Lungomare di Maccarese, Via Praia a Mare, ritorno Viale Maria, Via delle Bufale dalle 08.30 alle 10.00 limitatamente al passaggio dei partecipanti e fino a cessate esigenze del 25 Maggio 2025.

Qualora la manifestazione termini prima dell’orario previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.