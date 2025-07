Lungomare della Salute: programmato un importante intervento per bonificare l’area dai rifiuti

Predisposta disciplina di traffico provvisoria dalle ore 6 del 31 Luglio fino al termine dei lavori

A seguito di segnalazioni pervenute e di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente, è stato accertato lo stato di incuria e degrado in cui verte il Lungomare della Salute dalla rotonda intersezione Viale Traiano/via dei Dioscuri fino all’intersezione con via Salvatore Todaro. L’Amministrazione ha quindi programmato un importante intervento per bonificare l’area dai rifiuti.

Per poter permettere il regolare svolgimento delle operazioni sarà istituito, a partire dalle ore 6 del 31 Luglio e fino al termine dei lavori, il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto del Lungomare della Salute interessato. Verrà inoltre apposta idonea segnaletica di preavviso del limite di velocità a 30 km/h.

Previsti, nei giorni successivi, altri due interventi di bonifica sempre sul Lungomare della Salute e per i quali sarà istituita la seguente DTP:

– Il 5 agosto, nella fascia oraria 6 – 12 sempre sul Lungomare della Salute: dall’intersezione con via Salvatore Todaro e via delle Meduse.

– Il 7 Agosto nel tratto del Lungomare della Salute dall’ intersezione con via delle Meduse e con Via Formoso, a partire dalle ore 6 e fino al termine dell’intervento.