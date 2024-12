Limite velocità su via dell’Aeroporto rimane invariato: 50 Km/h

Il limite di 40 km/h, posizionato per lavori ANAS, non riguarda la zona con l’autovelox

Rimane invariato, il limite di velocità di 50 km/h, in via dell’Aeroporto, in corrispondenza dell’intersezione con via Carlo Del Prete, dove è presente un dispositivo di autovelox.

Il cartello con limite di 40 km/h, recentemente posizionato dall’ANAS, riguarda il tratto immediatamente precedente a quello sottoposto al controllo elettronico della velocità, attualmente soggetto a lavori di manutenzione. In questa zona, infatti, è stato necessario ridurre temporaneamente la carreggiata, motivo per cui è stato abbassato il limite di velocità. Si precisa quindi che il limite di 40 km/h non riguarda la zona con l’autovelox, che resta regolata dal limite di 50 km/h.

“Il limite di 50 km/h rimane valido e non ci sono modifiche relative alla velocità in questo tratto – dichiara il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola – Invitiamo tutti i cittadini a rispettare i limiti di velocità indicati per evitare sanzioni e per la sicurezza di tutti, soprattutto in un’area in cui si alternano tratti di strada con lavori in corso”.