La “Carta dedicata a te 2025”: disponibile al Comune fino al 16 dicembre

I nuovi beneficiari che non hanno ricevuto la raccomandata possono ritirarla al Servizio Sociale in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa

A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico “CARTA DEDICATA A TE 2025”, in data 22 ottobre 2025, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a spedire a tutti i nuovi beneficiari, a mezzo posta raccomandata A/R, una comunicazione nella quale sono stati indicati il numero identificativo della carta assegnata e le modalità di ritiro della medesima presso gli Uffici Postali abilitati al servizio.

Pertanto i nuovi beneficiari che, a causa di eventuali disservizi, non abbiano ancora ricevuto al proprio domicilio la lettera raccomandata A/R inviata dal Comune, la stessa può essere ritirata presso gli Uffici siti al piano terreno del Servizio Sociale, in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 10, fino al giorno 16 dicembre 2025, nei seguenti giorni e orari:

– lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9 alle ore 12

– martedì, giovedì: dalle ore 15 alle ore 17

Copia della lettera potrà essere consegnata esclusivamente al titolare del beneficio indicato nell’elenco dei beneficiari, munito di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. Si ricorda che primo pagamento con la carta acquisti deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.