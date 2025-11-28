Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 28 Novembre 2025

Lavori per la nuova fermata Pigneto: stop e variazioni ai treni regionali e Intercity

Nel fine settimana 5–7 dicembre limitazioni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense; regolare il Leonardo Express, previste deviazioni e servizi sostitutivi per gli Intercity

 

 

di Dario Nottola

 

 

Nel fine settimana del 5 – 7 dicembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

 

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

 

I treni Intercity Milano – Salerno, Napoli – Prato, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

 

 

