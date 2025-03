Lavori Acea Ato2 su via Coni Zugna, commercianti e cittadini palesano le loro perplessità attraverso i social

Onorati: “Comprendiamo i disagi ma il lavoro si è reso necessario per migliorare i servizi idrici per tutti i residenti dell’Isola Sacra”

di Fernanda De Nitto

Commercianti e cittadini di Via Coni Zugna preoccupati per i lavori che si stanno eseguendo, da parte di Acea Ato2, relativi alla bonifica della condotta idrica. Lavori, che interessano una delle arterie principali del quadrante nevralgico dell’Isola Sacra, sono iniziati da qualche settimana e da ordinanza dirigenziale sembra siano destinati a portarsi fino ai primi di giugno.

Residenti e titolari, di alcune delle attività commerciali della strada, attraverso i social, palesano le loro perplessità, non ritenendo utile ed efficace, per il transito e la sosta presso i vari esercizi di Via Coni Zugna, l’interdizione al traffico, con segnalazione semaforica a senso unico alternato.

L’Area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, a seguito delle preoccupazioni recepite dalle diverse realtà locali, intende tranquillizzare i cittadini e i titolari di attività commerciali di Via Coni Zugna rispetto al lavoro che Acea Ato2 aveva estrema necessità di realizzare, al fine di rinnovare la condotta idrica del quadrante cittadino dell’Isola Sacra.

“L’obiettivo di tali lavori è quello di risolvere in maniera definitiva le criticità legate a una porzione di rete idrica ormai datata, sulla quale Acea Ato2 è sempre intervenuta tempestivamente. Si tratta di un intervento strutturale necessario, che avrà, una volta terminata l’opera, una rilevanza strategica per la rete idrica cittadina, che quando sarà completata, permetterà di incrementare l’affidabilità dell’intero sistema acquedottistico di Isola Sacra” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Ringraziamo i cittadini e i commercianti della strada per la loro pazienza e collaborazione, informandoli che i lavori, seppur avranno una tempistica piuttosto lunga, procederanno per aree, non andando ad inficiare per lunghi periodi le stesse zone. Comprendiamo i disagi che un lavoro del genere sta provocando ad una delle arterie principali della Città, che però ribadisco si è reso necessario per migliorare i servizi idrici di tutti i residenti di Isola Sacra” ha concluso l’Assessore Onorati