L’Aeroporto di Fiumicino espone la scultura “Grande folla n.1” di Giò Pomodoro

Oggi la presentazione presso il Terminal 1 dello scalo romano. La scultura rimarrà esposta per un anno.

Da oggi, i passeggeri in transito presso il Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino potranno ammirare “Grande folla n.1”, una maestosa scultura in bronzo di Giò Pomodoro (Orciano, Pesaro 1930 – Milano 2002). L’opera, realizzata nel 1964, fa parte della collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) ed è stata restaurata grazie al sostegno di Aeroporti di Roma.

Alta un metro e mezzo, lunga tre metri e con un peso di circa 500 chilogrammi, la scultura si distingue per la sua superficie dorata e specchiante. L’alternarsi delle convessità e delle concavità della superficie, infatti, restituisce un’immagine fluida della “Piazza” dell’area di imbarco A, dove lo spazio fisico sembra sciogliersi evocando una dimensione futurista. L’opera, dunque, coglie tutta la vitalità che caratterizza l’aeroporto e ne esalta la dinamicità.

“Grande folla n.1 è uno dei capolavori della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, scelto proprio per dare il benvenuto ai passeggeri che arrivano nella città Eterna, o a quelli che transitano più o meno rapidamente nel grande scalo aeroportuale”, sottolinea Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della GNAMC. Un’opera imponente, che prima attira e poi cattura lo sguardo e lo trascina nei meandri delle sue complessità. Un’opera che rappresenta in modo sublime l’arte contemporanea italiana, per dimostrare che il nostro Paese non vive unicamente del riverbero della sua magnifica tradizione ma continua a essere una straordinaria fucina di creatività.”

La presentazione dell’esposizione è avvenuta oggi alla presenza del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, dell’Amministratore Delegato Marco Troncone, della Direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino Raffello Biselli. Per arricchire l’iniziativa, nella piazza interna del Terminal 1 sono state installate proiezioni multimediali che illustrano la collezione della GNAMC. Sei pilastri, denominati “Pilars of Art”, fungono da supporti per immagini e testi dedicati ai capolavori della Galleria, instaurando un dialogo visivo con la scultura di Pomodoro.

“L’esposizione di ‘Grande folla n.1’ è un ulteriore omaggio che ADR desidera rendere alla cultura e all’arte italiana e ai propri passeggeri,” ha dichiarato Vincenzo Nunziata. “Ospitare questa mostra in aeroporto rappresenta un’occasione significativa per testimoniare che l’Italia non è solo depositaria di un illustre patrimonio artistico del passato, ma anche capace di esprimere una vitalità creativa contemporanea. Un sentito ringraziamento va alla GNAMC per aver reso possibile questa iniziativa.”

Con questa ulteriore installazione, Aeroporti di Roma conferma la volontà di trasformare l’esperienza di viaggio, elevando l’aeroporto da semplice punto di transito a luogo di cultura e bellezza dove attrattività e creatività del nostro Paese si fondono. Una strategia che ha permesso al Leonardo da Vinci, insieme all’eccellenza dei processi operativi e alla qualità del servizio offerto ai passeggeri, di vedere recentemente riconfermate le 5 Stelle Skytrax, massimo riconoscimento nel settore aeroportuale a livello mondiale, già ottenute nel 2022, e di essere annoverato, per la prima volta, nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo, direttamente all’ottavo posto.

Nel corso dell’evento, grazie alla partnership con l’Accademia di Santa Cecilia, ospiti e passeggeri hanno assistito a un coinvolgente momento musicale al pianoforte con Marco Aurelio Raco che ha interpretato brani tra cui “Wasserklavier” di Luciano Berio e “The Heart asks pleasure first” di Michael Nyman.