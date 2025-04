La Polizia di Frontiera arresta ladro algerino al “Leonardo da Vinci”

È stato bloccato dagli agenti della Polaria mentre rubava un bagaglio

di Umberto Serenelli

Un uomo di origini algerina è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino mentre commetteva il furto di bagaglio ai danni di un passeggero. Stiamo parlando di un algerino nei confronti del quale sono scattate le manette nei pressi del Terminal 3 partenze internazionali.

L’operazione della Polaria è scattata a seguito di una denuncia per furto effettuata da una cittadina pakistana. L’autore di questi episodi si confondeva tra la folla per consumare i colpi ma grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza gli investigatori riuscivano a individuarlo.

Dopo averlo seguito all’interno dell’aerostazione lo coglievano in flagranza procedendo al suo arresto proprio nel momento in cui l’algerino metteva le mani sulla valigia di un passeggero straniero intento a telefonare. Veniva quindi recuperata la refurtiva appena sottratta oltre ad un vero e proprio bottino, oggetto di altri furti messi a segno in precedenza come telefoni cellulari, carte di credito, somme di denaro e documenti personali.

Dalle indagini è emerso che l’arrestato, irregolare sul territorio nazionale, era stato già fermato dalla Polizia aerea di Fiumicino. È stato quindi condotto nell’Ufficio Immigrazione dove immediatamente attivata la procedura di espulsione dall’Italia.