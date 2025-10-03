La Guardia Costiera del Lazio cambia guida

A Civitavecchia il passaggio di consegne tra Michele Castaldo e Cosimo Nicastro alla Direzione Marittima regionale

Questa mattina, nella splendida cornice del Forte Michelangelo a Civitavecchia, si è svolta la solenne cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima del Lazio, Comando regionale della Guardia Costiera, alla presenza del Comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale della Marina Militare l’Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini e del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Amm. Ispettore Vincenzo Leone.

Al Capitano di Vascello Michele Castaldo, destinato ad assumere il Comando del 4° Reparto – Mezzi aerei, navali e terrestri del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, è subentrato il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro il quale lascia l’incarico di Capo Ufficio Comunicazione dello stesso Comando Generale.

Si conclude così il mandato del Capitano di Vascello Castaldo a Civitavecchia, sotto la sua direzione, i 3 compartimenti marittimi di Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta e i 16 Uffici marittimi, dislocati sul territorio regionale, hanno garantito sui 361 km di litorale di giurisdizione compresi nei 22 comuni costieri nelle Province di Viterbo, Roma e Latina, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e gli altri compiti d’istituto.

Il Capitano di Vascello Castaldo ed il Capitano di Vascello Nicastro, nuovo Direttore marittimo del Lazio, hanno sottolineato che la Capitaneria continuerà ad operare al servizio della collettività con immutato impegno e senza soluzione di continuità.