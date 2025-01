La consigliera, Federica Cerulli, assume ufficialmente la carica di presidente della Commissione Cultura

“Lavoreremo a stretto contatto con le istituzioni, le realtà culturali locali e tutte le forze che operano nel settore”

“In qualità di nuova presidente della Commissione Cultura, ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. È incarico e un impegno che accetto con serietà e determinazione” dichiara Federica Cerulli.

“La cultura rappresenta uno degli ambiti fondamentali per la crescita della città – sottolinea – e sono convinta che possiamo fare molto per valorizzare e sostenere il nostro prezioso patrimonio culturale. Con il supporto dei colleghi della Commissione, intendo avviare un lavoro incisivo e produttivo, puntando sulla collaborazione e sul confronto. È importante che la Commissione Cultura non sia solo un organo consultivo, ma che diventi anche una vera e propria forza propulsiva per politiche culturali che siano inclusive, innovative e che sappiano abbracciare le diverse potenzialità offerte dal nostro territorio”.

“Lavoreremo a stretto contatto con le istituzioni, le realtà culturali locali e tutte le forze che operano nel settore per creare un programma di interventi che risponda alle diverse esigenze – rimarca Cerulli – Confido nella cooperazione di tutti i membri della Commissione, nonché nelle proposte e negli stimoli che potranno giungere dall’opposizione, guardando al futuro e puntando sempre su un confronto costruttivo e non basato su polemiche sterili e distruttive“.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA, FEDERICA POGGIO “Accolgo l’elezione di Federica Cerulli con grande soddisfazione. Sono certa che con il suo impegno, saprà guidare la Commissione verso risultati concreti. Lavoreremo insieme con tutti i membri della Commissione, per portare avanti un programma che metta al centro la partecipazione e il sostegno alle diverse realtà culturali che animano il nostro territorio. La Commissione, insieme all’Assessorato alla Cultura, dovrà essere il punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore”