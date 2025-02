La città da l’addio ad Anna Cau, presidente dell’associazione Abbraccio A.p.s.

“Oggi ci ha lasciato un’amica, una sostenitrice della giustizia sociale ed una grande lottatrice”

IL SALUTO DELL’ASSOCIAZIONE “E’ con profondo dolore che l’Associazione Abbraccio A.p.s. annuncia la scomparsa della sua Presidente Anna Cau. Oggi ci ha lasciato una donna che con la sua partecipazione attiva e la sua dedizione nel mondo del volontariato, al fine di aiutare gli ultimi, come i tanti malati che quotidianamente combattono le proprie malattie ma che non sanno come raggiungere le strutture ospedaliere, gli anziani senza risorse e senza sostegno. Queste sono soltanto alcune delle attività che l’associazione svolge e che svolgerà ora più che mai, perché questo sogno, questa intuizione, Anna ci ha dato modo di vederla e ce lo ha raccontato, mettendosi a nudo e portando la sua testimonianza in prima persona, da malata oncologica, mostrando ai tanti che hanno avuto l’occasione di conoscerla che esiste un modo diverso di affrontare le grandi sfide che la vita ci mette davanti, iniziando intanto a sorridere sempre e a tutti, perché il sorriso è la prima medicina della quale abbiamo tutti bisogno”.

IL SALUTO DI ESTERINO MONTINO “Mi rattrista molto apprendere della scomparsa di Anna Cau, che per diversi anni ha fatto parte dello staff della mia giunta al Comune di Fiumicino. Si è sempre dedicata con passione ai temi del sociale, delle persone fragili e anche dei diritti degli animali, settore di cui si è occupata negli ultimi anni della mia amministrazione. Al marito Maurizio Ferreri, a tutta la sua famiglia e alle persone che le erano vicine vanno le mie più sincere condoglianze”.

IL SALUTO DI MATTEO “Cara Anna, oggi sul nostro volto c’è una lacrima in più perchè hai terminato il tuo cammino terreno e sei volata in cielo. Ma il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, per farci vivere nel tuo ricordo. E per questo vogliamo rilanciare questa tua intervista, che abbiamo avuto il piacere di farti, lo scorso mese di novembre (Clicca qui)”

FUNERALE Per tutte le persone che hanno voglia di salutare Anna potranno farlo govedì 20 febbraio alle ore 11, presso la Chiesa Stella Maris di Fiumicino, in via Giorgio Giorgis