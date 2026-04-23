“La Città che vorrei” La voce dei giovani guida il futuro di Fiumicino

Severini: “Entusiasmo e sensibilità degli studenti rafforzano il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni”

di Fernanda De Nitto

“Desidero ringraziare la redazione di Fiumicino Online per aver promosso il progetto ‘La Città di che vorrei’, incentivando i nostri studenti nell’ideare progettualità e proposte relative al territorio” afferma il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.

“Il vedere tantissimi ragazzi – aggiunge – prendersi a cuore la propria città, esponendo con attenzione e minuziosità i loro progetti ci inorgoglisce, incentivando la nostra amministrazione nel dare sempre più spazio ed ascolto alle nuove generazioni. La loro attenzione al territorio, la minuziosità con cui hanno affrontato particolari problematiche o questioni urbanistiche e sociali sono testimonianza di quanto la caparbietà dei giovani sia determinante per il presente e per il futuro della nostro territorio”.

“Ciò che più mi ha colpito di questi ragazzi – sottolinea – è stata la sensibilità con cui si sono interessati alla nostra città. L’ascolto dei giovani costituisce per noi l’elemento aggiuntivo, perché i ragazzi devono essere uditi, in quanto le loro idee e proposte ci sollecitano e ci pongono diversi interrogativi riguardanti le prospettive di sviluppo del territorio”.

“Ci stiamo impegnando, insieme con la Commissione Scuola e Cultura, nel portare avanti – spiega – il percorso programmatico con le scuole, a seguito dell’istituzione del Consiglio Comunale dei giovani, e nel proseguire attività di formazione civica, come il bando delle idee, che vedano protagonisti i nostri ragazzi”.

“La premiazione, in una sala consiliare piena di giovani, ci responsabilizza ed incentiva nel rendere sempre più partecipi della vita cittadina coloro che con la fantasia e la sincerità, danno voce ai bisogni, sviluppando consapevolezza e senso di appartenenza al territorio” conclude il Presidente Roberto Severini