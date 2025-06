Isola Sacra, ripresi mentre gettano rifiuti su via Castegnevizza

Baccini:”Si tratta di comportamenti indegni, che offendono l’intera comunità!”

Furbetti dei rifiuti ripresi mentre gettano buste e addrittura un motorino lungo via Castagnevizza, all’Isola Sacra.

“Episodi gravi e intollerabili: rifiuti lanciati dal finestrino dell’auto e materiali scaricati in modo abusivo – è il commento del Primo Cittadino sul suo social – Si tratta di comportamenti indegni, che offendono l’intera comunità e compromettono il decoro e la vivibilità del nostro territorio. Siamo fortemente impegnati in un percorso di sostenibilità, decoro e rispetto per l’ambiente, e non tollereremo più questi atti di inciviltà“.