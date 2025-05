Isola Sacra, disciplina traffico provvisoria per la festa patronale della parrocchia “Santa Paola Frassinetti”

Dal 30 maggio al 1 giugno DTP per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni

Dal 30 maggio al 1 giugno la Parrocchia “Santa Paola Frassinetti” ha organizzato la Festa Patronale, per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i sensi di marcia in Via Giuseppe Frassinetti e nel piazzale sito accanto alla chiesa abitualmente adibito a parcheggio, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 30 Maggio 2025, 31 Maggio 2025 e 01 Giugno 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

– Istituzione di divieto di transito veicolare, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, di Via G. Frassinetti, Viale Danubio, Via Tago, Via Oder, Via del Faro, Via Vistola, Via Moschini e ritorno su Viale Danubio e Via G. Frassinetti, dalle ore 17.45 alle ore 19.00 del giorno 01/06/2025 limitatamente al passaggio dei fedeli e per il tempo strettamente necessario fino a cessate esigenze; Qualora la manifestazione termini prima dell’orario previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.

