Isola Sacra, disciplina traffico provvisoria per la “Festa della Trebbiatura”

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni 26, 27, 28, 29 Giugno

In occasione della XII edizione della “Festa della Trebbiatura”, organizzata dall’Associazione Agro di Isola Sacra dal 26 al 29 Giugno 2025 e patrocinata dal Comune di Fiumicino, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per permettere il regolare svolgimento della manifestazione:

– Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Valle Sarca, Largo dei Bonificatori di Isola Sacra, Via Michele Valeri da Via Valle Sarca a Via Val d’Astico, dalle ore 13.00 alle ore 24:00 dei giorni 26, 27, 28, 29 Giugno 2025 e comunque fino al termine della manifestazione;

– In occasione della processione religiosa, chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dei partecipanti, di Via della Scafa, tratto compreso tra il piazzale della Chiesa della Divina Provvidenza e Via Redipuglia, di Via Redipuglia, tratto compreso tra Via della Scafa e Via Valle Sarca, Largo dei Bonificatori di Isola Sacra, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della processione, Sabato 28 Giugno 2025;

– In occasione del corteo di macchine a motocicli d’epoca, chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dei partecipanti, di Largo dei Bonificatori di Isola Sacra, Via Valle Sarca, Via Redipuglia, Via Coni Zugna, Via di Villa Gugliemi, Via della Scafa, Viale Traiano, Via Giorgio Giorgis, Via del Faro, Viale Danubio, Via Frassinetti, Via Bezzi, Via Trincea delle Frasche, Via della Scafa,Via Redipuglia, Via Valle Sarca, Largo dei Bonificatori di Isola Sacra, comprese le strade che intersecano il percorso, dalle ore 18.00 fino al termine del corteo di Domenica 29 Giugno 2025. Qualora l’evento termini prima dell’orario previsto nella presente ordinanza l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.