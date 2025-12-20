Isola Sacra, a gennaio i lavori di ristrutturazione del vandalizzato immobile nel parco Tommaso Forti

L’intervento consentirà di dare in affidamento il bar e la ludoteca

di Umberto Serenelli

Grazie a uno stanziamento di 56mila euro, il Comune intende ripristinare i locali all’interno del parco pubblico Tommaso Forti di Isola Sacra. Dal giorno dell’inaugurazione, che risale alla primavera del 2023, il fabbricato costruito per accogliere bar, ludoteca e una sede per il garante dell’infanzia, oltre al box adibito a servizi igienici, è stato preso d’assalto dai vandali.

“Alcuni giovani del posto sono degli animali e non hanno alcun rispetto per i beni pubblici che nella circostanza sono stati danneggiati senza alcuna valida ragione – afferma l’anziano Armando Casucci – Mi riferisco non solo alle aggressioni dei locali ma anche alle attrezzature sportive. Per fortuna che la notte i cancelli del parco vengono chiusi altrimenti le altre strutture sarebbero da buttare. È comunque importante l’apertura del locale-bar“.

I danni sono tanti e partano dal meccanismo di apertura delle vetrate d’ingresso del bar e della ludoteca sono stati forzati e ora la chiusura è affidata a un rudimentale lucchetto. All’interno dei due ambienti sono state sfondate e rimosse le porte che li separano dalle altre stanze. I muri interni sono imbrattati da scritte effettuate con lo spray.

L’amministrazione intende procedere immediatamente con gli interventi di sistemazione grazie all’affido dei lavori alla società CT Srl che dovrebbe iniziare il ripristino entro la metà di gennaio e, al tempo stesso, gli uffici procederanno all’assegnazione e gestione degli immobili da aprire al pubblico.

Nell’area di circa 2 ettari insiste “La Città dei bambini” e da alcuni anni è un luogo molto gettonato che accoglie i piccoli con le loro famiglie grazie al restyling fatto negli anni passati. A disposizione dei giovani l’originale “Isola del tesoro”, la “Cupola sensory”, una sorta di multi-giochi per arrampicate grazie all’intersezione di funi, e vicino sistemati due tappeti elastici. Nelle altre zone, suddivise per età, il “Paradiso dei piccoli” aperto a bimbi da 0 a 3 anni e uno per i più grandi con scivoli e altalene. Davanti alla ludoteca sorge il quadrante fitness con attrezzature e un tappeto antitrauma.

Inoltre, il parco dispone di un campo polivalente per giocare a calcetto e un rettangolo, con il fondo in sabbia, per la pallavolo. Grazie alla disponibilità della società Aeroporti di Roma, nel mega giardino sono state posate 100 nuove alberature autoctone tra cui tigli, aceri, bagolari e frassini, importanti per mitigare gli eccessi termici durante le afose giornate estive. Lungo le ali del centrale mega palco sono state di recente installate 10 isole in legno adibite a pic-nic.