Intermodalità treno-aereo: il futuro della mobilità integrata

Questa mattina il Convegno Fit – Cisl “Trasporto aereo e ferroviario: strategie per un sistema integrato e competitivo”

di Fernanda De Nitto

La Fit-Cisl, Federazione Italiana Trasporti, ha organizzato presso l’Hotel Hilton dell’Aeroporto di Fiumicino, il convegno “Trasporto aereo e ferroviario – Strategie per un sistema integrato e competitivo”, dedicato in particolare alla promozione dell’intermodalità quale risorsa per il futuro della mobilità. L’organizzazione sindacale Fit-Cisl ritiene prioritaria l’espressione di una politica dei trasporti che valorizzi tutte le attività, gli studi, i servizi, connessi con uno sviluppo equilibrato ed eco sostenibile della mobilità in Italia e nel più vasto scacchiere internazionale.

A partecipare all’evento, moderato dal giornalista Rai, Gianluca Semprini: Daniela Fumarola, Segretaria Generale Cisl, Salvatore Pellecchia, Segretario Generale Fit-Cisl, Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, i segretari nazionali Fit-Cisl, Gaetano Riccio e Monica Mascia, l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, il Professore di Economia Politica e Finanza Pubblica all’Università Milano Bicocca, Ugo Arrigo, l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e l’AD di Ita Airways Joerg Eberhart.

Ad aprire i lavori del convegno il Prof. Arrigo, che ha relazionato circa il funzionamento del sistema trasporti a partire dalla bilancia dei pagamenti e dalla netta differenza tra i vettori esteri, presenti sul mercato per l’87% e quelli italiani con un solo 13%, sia per il trasporto passeggeri che per le merci. Lo stesso docente ha descritto alcune delle azioni necessarie per potenziare i vettori tradizionali al fine di contrastare la concorrenza delle low cost attraverso investimenti, privatizzazioni, spostamenti a lungo raggio e una maggiore difesa dei propri hub, come in parte la stessa Ita ha fatto entrando nel grande gruppo europeo Lufthansa.

Presente al convegno il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini che nel suo intervento ha dichiarato: “È ormai indispensabile inserire nell’agenda politica una pianificazione che affronti in modo concreto e definitivo le problematiche legate alla mobilità, al trasporto e all’integrazione dei servizi nelle città dove insistono le grandi infrastrutture territoriali. Ho proposto ad ADR di avviare, insieme a Enac, uno studio per risolvere le criticità legate alla mobilità e alle infrastrutture e per affrontare il problema dell’inquinamento acustico. Inoltre non dobbiamo dimenticare che alla città di Fiumicino è stata sottratta la stazione ferroviaria per spostarla all’aeroporto, una scelta che ha creato una ferita alla nostra città e che ha lasciato una realtà urbana di circa 90mila abitanti in una situazione di disagio. L’alta velocità avrà un ruolo centrale, ma è fondamentale anche studiare un sistema di trasporto multimodale che colleghi il centro cittadino con i grandi porti in fase di realizzazione”.

I segretari nazionali Fit-Cisl Monica Mascia e Gaetano Riccio hanno, invece, posto l’accento sulla questione dei trasporti ferroviari ed aerei, con l’innovazione tecnologica e la modernizzazione del sistema ferroviario da realizzarsi mediante il potenziamento delle infrastrutture con nuove linee e treni. Tale rigenerazione riguarda anche la stessa Ita con flotte all’avanguardia ed un’azienda impegnata nella sostenibilità ambientale.

Anche l’Amministratore Delegato AdR, Marco Troncone, ha rimarcato il suo impegno per la sostenibilità, ribadendo i dati relativi alla costante crescita dei passeggeri in transito presso lo scalo internazionale di Fiumicino arrivati a circa 50 milioni e destinati alla fine dell’anno ad un dato di circa 53 milioni di viaggiatori in transito presso l’Aeroporto. Un dato che va oltre le aspettative e che premia l’hub mondiale in termini di connettività, di qualità del traffico aereo con un potenziamento del lungo raggio, in particolare presso i paesi del nord America e dell’Asia.

“Ringrazio la Fit-Cisl per quanto realizzato sinora sul tema dei trasporti, dove per essere competitivi occorre garantire un sistema uniforme tra aerei e treni – ha affermato il Vice Ministro Edoardo Rixi, che ha aggiunto – La vetustà della rete ferroviaria non può essere risolta in poco tempo e l’ammodernamento dell’intera rete necessita un periodo di latenza più lungo, che possa consentire la realizzazione di nuove infrastrutture e collegamenti in tutto il territorio nazionale. Rispetto ad Ita ci aspettiamo un incremento del traffico aereo che consenta alla compagnia di poter acquisire ulteriori spazi sul mercato e potenziare il brand in tutti i cieli del mondo”.

Per le Ferrovie dello Stato, l’Amministratore Delegato Donnarumma, ha parlato di un necessario un potenziamento dell’alta velocità che sarà garantito attraverso nuovi collegamenti. Rispetto a Fiumicino il Leonardo Express occorre di un ulteriore potenziamento visto che il 10% dei passeggeri in transito usufruisce di tale mezzo per giungere a Roma.

La segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola, recentemente eletta, ha concluso i lavori del convegno dichiarando: ” L’iniziativa ha permesso un importante confronto destinato a creare un sistema sinergico, armonioso ed interconnesso che deve puntare a migliorare la qualità dei servizi e ridurre l’impatto ambientale, contribuendo, nel contempo, alla coesione e alla crescita. Per amplificare i processi di sviluppo occorre garantire un lavoro di qualità dove per generare innovazione occorre investire sui lavoratori, i quali attraverso la concertazione devono partecipare ai processi produttivi, sostenendo un nuovo modello di sviluppo che sia in grado di trasportare il paese verso la modernità”.