“Infrastrutture decisive”: Rocca punta sulla quarta pista

Dal palco dell’Auditorium Parco della Musica l’appello del presidente della Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rilancia il tema delle infrastrutture e, in particolare, la necessità di una quarta pista per l’aeroporto di Fiumicino. L’occasione è stata l’apertura degli Stati generali del turismo di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dove il governatore ha illustrato le priorità della Regione in vista dei grandi appuntamenti dei prossimi anni.

“Uno dei temi su cui dobbiamo lavorare più e meglio è quello delle infrastrutture. Guardo con favore e credo che su questo anche il sindaco converrà, alla quarta pista di Fiumicino. Non è soltanto un fattore di attrazione turistica ma anche di crescita economica per tutta la regione”, ha dichiarato Rocca durante il suo intervento.

Il presidente ha poi richiamato l’importanza di un lavoro congiunto istituzionale, soprattutto in vista del Giubileo del 2033, considerato uno snodo fondamentale per lo sviluppo e l’immagine del territorio.

Rocca ha inoltre affrontato il tema della valorizzazione culturale, citando il Parco archeologico di Ostia Antica come esempio di patrimonio ancora poco conosciuto rispetto al suo potenziale. “È la migliore città romana conservata al mondo dopo Pompei. Le statue poste oggi alle partenze di Roma Fiumicino potrebbero essere collocate agli arrivi, per far cominciare subito l’esperienza al viaggiatore e raccontare una bellezza che merita di essere scoperta”, ha concluso.