Infiltrazioni acqua nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia

La Asl Roma 3 sta avviando tutte le procedure di gara per l’esecuzione di lavori, per un importo di 55 milioni di euro

Nella serata di domenica 13 luglio nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia si è verificata un’importante infiltrazione di acqua dovuta all’abbondante e violenta precipitazione temporalesca che ha provocato disagi in tutta la zona.

“L’infiltrazione – si legge nella nota della direzione della ASL Roma 3 – ha interessato il corridoio del reparto. Subito sono state attivate le società di manutenzione per gli interventi di messa in sicurezza utili a ripristinare le condizioni per proseguire le attività sanitarie all’interno del reparto. Nell’arco di mezz’ora di tempo il personale tecnico è riuscito a mettere in sicurezza strutturale e operativa l’intero reparto contattando successivamente e in tempo reale il personale dell’impresa delle pulizie per riordinare i locali interessati dall’episodio”.

“Non si sono registrati problemi nell’attività di assistenza ai pazienti – viene aggiunto nella nota – Contemporaneamente la società di manutenzione ha lavorato sulla copertura dello stabile per favorire il deflusso delle acque piovane per ridurre e poi eliminare le infiltrazioni di acqua. Un lavoro che ha consentito in tempi rapidi di individuare le zone che hanno generato le infiltrazioni mettendo in atto lavori di adeguamento e ripristino della stessa copertura nella zona interessata dall’infiltrazione”.

“La Asl Roma 3 sta avviando tutte le procedure di gara per l’esecuzione di lavori, per un importo di 55 milioni di euro, utili a garantire la ristrutturazione, manutenzione e messa in sicurezza interna ed esterna del presidio ospedaliero di Ostia” conclude la nota della direzione della ASL Roma 3