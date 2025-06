Inchiesta appalti, Baccini: “Fare piena luce sulle responsabilità”

“Offro piena disponibilità e collaborazione per agevolare ogni attività investigativa”

Dopo l’inchiesta, sul mondo degli appalti, nata dall’iniziativa assunta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, dove sono stati applicati gli arresti domiciliari a quattro indagati, due impiegati comunali e due imprenditori privati, con l’ipotesi di reato quali corruzione e turbative d’asta, in cambio di elargizioni in danaro sotto forma di messa a disposizione di carte di credito, il Sindaco Mario Baccini offre la piena disponibilità e collaborazione per fare chiarezza sui fatti oggetto di accertamento.

“Questa mattina sono stato informato, dalla Guardia di Finanza, in merito alle indagini di verifica che riguardano l’attività dell’ente nel periodo compreso tra il 2016 e il 2023, come riportato dal comunicato stampa della stessa – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Offro piena disponibilità e collaborazione al Procuratore e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per agevolare ogni attività investigativa utile a fare chiarezza sui fatti oggetto di accertamento”.

“Fin dal mio insediamento – prosegue – ho adottato una linea di totale discontinuità rispetto al passato, introducendo misure concrete per garantire trasparenza, legalità e correttezza nell’azione amministrativa. Ho dato piena attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rafforzando il sistema delle rotazioni negli incarichi e negli affidamenti, come costantemente ribadito anche durante le conferenze dei dirigenti”.

“Il lavoro di rinnovamento e discontinuità portato avanti dalla mia Amministrazione, è testimoniato dagli atti amministrativi e dai provvedimenti adottati sin dal nostro insediamento. L’ente è a completa disposizione delle autorità competenti e garantisce il massimo sostegno alla Procura di Civitavecchia affinché si faccia piena luce su eventuali responsabilità individuali” conclude il Primo Cittadino