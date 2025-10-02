Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 2 Ottobre 2025

Incendio a Castelfusano, ancora in corso la bonifica della pineta

Squadre dei Vigili del Fuoco e l’ANVVFC di Fiumicino al lavoro per spegnere i focolai residui

 

 

di Fernanda De Nitto

 

Sono proseguite dalla scorsa notte e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica della pineta di Castelfusano, interessata nel pomeriggio di ieri da un vasto incendio che ha coinvolto un mezzo industriale utilizzato per la trasformazione delle alberature in segatura e una rilevante parte di alberi situato a ridosso del macchinario andato distrutto.

 

 

 

Presenti in loco, sulla base del piano di intervento regionale, oltre che diverse squadre dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino che sta intervenendo al fine di evitare il propagarsi di eventuali focolai e mettere in sicurezza l’intera area danneggiata dal rogo.

 

 

L’Associazione ANVVFC di Fiumicino sta intervenendo per rimuovere il materiale bruciato e scongiurare nuove criticità ambientali.

 

 

 

