Incendi e qualità dell’aria: monitoraggio in corso e attenzione costante da parte dell’amministrazione

Baccini: “Continueremo a tenere informata la cittadinanza, su ogni sviluppo della vicenda”

“Stiamo monitorando la situazione sin dall’inizio degli incendi che si sono verificati nei terreni di competenza del Comune di Roma. Gli effetti del vento hanno esteso le criticità anche sul nostro territorio, in particolare nelle zone di Pleiadi e Parco Leonardo, dove si sono registrati disagi e preoccupazioni tra i residenti, con i quali mantengo un contatto diretto e costante tramite il Comitato di Quartiere” Lo ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini, intervenuto prima dell’inizio della seduta odierna del Consiglio Comunale, a seguito di un incontro con una rappresentanza di cittadini di Parco Leonardo nell’Aula consiliare.

“Il Comando della nostra Polizia Locale – ha proseguito – è in costante contatto con la Polizia Locale di Roma Capitale, e insieme stanno effettuando tutte le verifiche necessarie. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate”.

“Ieri, alle ore 13.20, ho inviato una nota ufficiale ad ARPA Lazio, da loro ricevuta regolarmente – sottolinea il Primo Cittadino – con la richiesta di un ulteriore monitoraggio specifico della qualità dell’aria nella località di Parco Leonardo. I precedenti rilievi effettuati dall’ente non hanno evidenziato superamenti delle soglie critiche, ma è necessario mantenere alta l’attenzione“.

Il Sindaco ha inoltre chiarito che ogni eventuale provvedimento da parte dell’Amministrazione sarà fondato sui dati tecnici forniti dagli enti competenti: “Qualsiasi misura che il Sindaco può adottare attraverso un’ordinanza per tutelare la salute pubblica deve essere supportata da dati scientifici ed è proprio l’ARPA l’ente autorizzato a certificare l’eventuale superamento dei limiti di sicurezza ambientale”.

“Se dovessimo ricevere una nota in cui si attesta l’esistenza di un rischio concreto per la popolazione, agirò tempestivamente con un’ordinanza che preveda tutte le misure precauzionali previste dai protocolli in casi di emergenza ambientale. Continueremo a tenere informata la cittadinanza, passo dopo passo, su ogni sviluppo della vicenda” ha concluso Mario Baccini