Incendi, Califano: “La situazione che stiamo vivendo nel territorio è ormai al limite”

Presentata interrogazione al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

“La situazione che stiamo vivendo nel territorio di Fiumicino è ormai al limite. Tra oggi e ieri diversi incendi hanno interessato il territorio con gravi ripercussioni. Visto l’immobilismo della giunta comunale e regionale ho presentato una interrogazione scritta al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e all’assessore competente” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“L’interrogazione – spiega – serve per sapere se ARPA Lazio è stata attivata per effettuare rilievi e campionamenti dell’aria a seguito degli incendi del 6 e 7 luglio nel Comune di Fiumicino. Quali tipologie di inquinanti sono state analizzate e quali strumenti/protocolli sono stati adottati per i rilievi. Se i dati rilevati sono già disponibili o se saranno pubblicati a breve, in formato comprensibile e consultabile dalla cittadinanza. Se la Regione Lazio intende avviare una valutazione ambientale e sanitaria nelle aree colpite, con eventuali controlli anche su suolo, acque, vegetazione e derrate alimentari. Se la Giunta regionale ha in programma la definizione e attuazione di un piano specifico per la prevenzione e gestione di eventi simili, comprese procedure d’intervento rapido, reti di monitoraggio estese e aggiornamento dei sistemi di allerta precoce”.

“Un tentativo per fare in modo che Comune e Regione inizino a fare la loro parte” conclude Michela Califano.

(Immagine da web)