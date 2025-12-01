Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 1 Dicembre 2025

Inaugurata questa mattina la riapertura della rampa d’accesso alla A91 da Parco Leonardo

Un intervento strategico per fluidificare il traffico tra Via delle Arti e l’autostrada Roma–Fiumicino

 

 

Inaugurata questa mattina alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e del Responsabile della Struttura Territoriale Anas Lazio, Ing. Marco Moladori, la rampa di accesso alla A91 da Via delle Arti, a Parco Leonardo, è ufficialmente tornata operativa.

 

 

Si tratta di un intervento considerato strategico per la decongestione del traffico che si generava sulla complanare sinistra della A91, in fase di immissione sull’asse principale dell’autostrada Roma–Fiumicino. È attualmente in fase di completamento la nuova segnaletica orizzontale e verticale.

 

“Lo svincolo consentirà una distribuzione più omogenea del traffico in uscita da Parco Leonardo e alleggerirà il carico anche su via Portuense” ha sottolineato il Sindaco Baccini

 

 

 

 

