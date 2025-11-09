In primavera è previsto l’avvio del nuovo look per il centro sportivo “Angelo Fontana” di Palidoro

Il “project financing” è stato presentato dalla società di calcio del Borgo presieduta da Alessandro Schiavi

di Umberto Serenelli

A Palidoro è conto alla rovescia per l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo “Angelo Fontana”. Si evince dalle dichiarazioni dell’assessore all’Urbanistica, Angelo Caroccia, che hanno fatto tornare il sorriso sul volto dei responsabili del club Borgo Palidoro, società che gestisce il centro di via Cuggiani. In primavera sono dunque previsti i primi interventi per rimuovere i cronici disagi incontrato dal club amaranto, costretto da diverse stagioni calcistiche a disputare le partite ufficiali sempre in trasferta e nella circostanza allo stadio delle “Muracciole” a Aranova. È dunque in arrivo l’ok per il maquillage tanto atteso soprattutto dalle famiglie dei giovani che frequentano la scuola calcio.

“I nostri tecnici stanno per definire gli ultimi aspetti di carattere burocratico per autorizzare gli interventi di ristrutturazione previsti la prossima primavera – precisa l’assessore Caroccia -. Con la riapertura del campo comunale ‘Fontana’, Palidoro tornerà ad avere un impianto moderno e accogliente, pronto a diventare un nuovo punto di aggregazione per la comunità e a promuovere lo sport come valore sociale e soprattutto formativo”.

Il “project financing” è stato presentato dal sodalizio Borgo Palidoro, che prevede un investimento di 1,3 milioni di euro per la gestione trentennale dello stadio comunale il cui fondo è ancora in pozzolana. Lo studio tecnico Pau Group srl, dell’ing. Fabio Aleandri e del geometra Luca Di Marco, hanno redatto gli elaborati con cui dare un volto nuovo all’impianto (nella foto) a partire dall’adeguamento delle dimensioni del campo di calcio, con relativa posa del manto in erba sintetica. Prevista la sistemazione del rettangolo dove viene praticato il calcetto, la realizzazione di una nuova tribuna coperta in grado di ospitare 200 tifosi, di un locale adibito a servizi igienici, con tanto di bar nell’area spettatori, e di una nuova illuminazione per disputare partite in notturna con quattro torri faro alte 20 metri. La struttura verrà dotata di una nuova recinzione alta 2,20 metri, lungo tutto il perimetro del rettangolo di gioco, mentre sui lati minori sarà di 7 metri. Verranno realizzati anche 2 nuovi cancelli lungo il recinto del tappeto verde per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso. Sarà, inoltre, dotato di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche e di un impianto di irrigazione automatico. “Una volta ultimati i lavori – precisa Francesca De Pascali, presidente della Commissione Urbanistica – il Borgo Palidoro potrà tornare a giocare davanti ai propri tifosi, evitando i continui spostamenti presso i vicini centri sportivi”. Una nuova pavimentazione antisdrucciolevole consentirà agli spettatori di raggiugere le gradinate e lungo tale percorso verranno messe a dimora diverse alberature. Fondamentale l’ampliamento degli spogliatoi per accogliere le crescenti esigenze del grosso numero di giovani calciatori iscritti alle squadre minori.

“Sono oltre 160 i ragazzi del nostro settore giovanile – sottolinea con un pizzico di soddisfazione il presidente del Borgo, Alessandro Schiavi (nella foto) – che potranno tornare a giocare sul campo vicino a casa, sollevando le famiglie dalle difficoltà di doverli accompagnare in altri impianti per praticare calcio. Apprezziamo la disponibilità dell’amministrazione e confidiamo di avere presto nel rilascio di tutte le autorizzazioni per dare il via ai lavori”.