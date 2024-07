Impianti sportivi: a breve il bando di assegnazione per il loro affidamento

Caroccia: “Uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione è garantire il diritto allo sport per tutti i cittadini”

L’Assessore all’Edilizia, TPL, Ater, Patrimonio Comunale e Demanio, Angelo Caroccia, sta effettuando, con i tecnici dell’edilizia e della Polizia locale, una fotografia volta alla ricognizione degli impianti sportivi comunali propedeutica all’apertura del bando di assegnazione per il loro affidamento. In questi giorni gli impianti sportivi attualmente oggetto di ricognizione da parte degli uffici comunali sono l’impianto sportivo Bocciodromo (via delle Lampare), l’impianto sportivo di pattinaggio parte tensostruttura (via Giuseppe Fontana) e altri impianti sportivi dell’Isola Sacra, Passoscuro, Aranova e Maccarese.

“In un’ottica di riguardo nei confronti dei giovani e dello sport in generale, abbiamo ritenuto fondamentale dedicarci a un tema sempre più attuale e presente come quello del benessere legato allo sport” dichiara Angelo Caroccia

“Sappiamo che i centri sportivi rappresentano anche punti di incontro per i nostri cittadini, soprattutto i più giovani, ed è quindi necessario tutelarli. Uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione è quello di garantire il diritto allo sport a tutti, attività che reputiamo centrale per il raggiungimento di un benessere comune” conclude l’Assessore Caroccia.