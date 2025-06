Il TAR conferma la legittimità dell’Ordinanza Sindacale sul contenimento orario delle sale gioco

Baccini: “La conferma da parte del TAR è una vittoria per tutta la comunità”

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale N.14 del 2 maggio 2025, che disciplina gli orari di apertura delle sale da gioco, in quanto proporzionata e razionale rispetto all’obiettivo perseguito: tutelare la salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e ai giocatori compulsivi.

In particolare, il TAR Lazio (Ordinanza n. 3104/2025) ha giudicato fondata e coerente la scelta dell’amministrazione comunale di prevedere una fascia oraria maggiormente restrittiva nelle ore notturne, poiché statisticamente risultano essere le più critiche per i comportamenti compulsivi legati al gioco d’azzardo.

“La conferma della legittimità della nostra ordinanza da parte del TAR è una vittoria per tutta la comunità – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Abbiamo scelto di intervenire con fermezza per contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco. Le limitazioni orarie non vogliono colpire il settore, ma accompagnarlo verso una maggiore responsabilità sociale. Crediamo in una città che metta al centro il benessere dei suoi cittadini e continueremo a promuovere politiche di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno psicologico per chi è vittima della ludopatia”.