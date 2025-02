Il Sindaco Baccini in visita al Centro Tecnico Rifornimenti

Un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sinergia tra il C.T.R. e il Comune di Fiumicino

Il Sindaco, Mario Baccini, ha effettuato una visita istituzionale presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) per approfondire la conoscenza delle capacità espresse e delle attività svolte presso l’Ente del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare. La giornata ha offerto un’importante opportunità di confronto su tematiche di interesse istituzionale, quali la sicurezza sul territorio e il decoro delle aree pubbliche nei dintorni della base militare. Durante l’incontro sono state esplorate possibili collaborazioni, con espresso riferimento ad alcune iniziative in tema di tutela ambientale e supporto agli eventi di protezione civile.

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, sono stati accolti dal Colonnello Massimo Cionfrini, Comandante del C.T.R., e dal Capitano Massimo Marroccia, Capo del co-ubicato 2° Laboratorio Tecnico di Controllo (2° L.T.C.).

Durante la visita, il Primo Cittadino, ha preso parte a un briefing di presentazione sulle capacità operative e logistiche espresse del Centro, approfondendo il ruolo strategico del C.T.R. nelle attività di approvvigionamento e supporto ai reparti di Forza Armata dislocati su tutto il territorio nazionale.

Dopo aver visitato i locali e i depositi del Centro, il Sindaco e il Presidente del Consiglio hanno partecipato a una sessione di familiarizzazione sui nuovi veicoli Jeep Wrangler, recentemente introdotti nel ciclo logistico dell’Aeronautica Militare e destinati ad ampliare e modernizzare il parco veicoli di Forza Armata, in sostituzione del “leggendario” Land Rover Defender 90. L’attività, articolata in una fase teorica e in una dimostrazione pratica su circuito predisposto, ha offerto l’opportunità di apprezzare le innovazioni tecnologiche e operative del mezzo, a testimonianza dell’impegno costante del C.T.R. e dell’Aeronautica Militare nella formazione e nell’aggiornamento delle proprie risorse operative.

L’incontro ha segnato un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sinergia tra il C.T.R. e il Comune di Fiumicino, confermando l’impegno reciproco a collaborare per il benessere del territorio e della comunità locale. L’incontro ha segnato un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sinergia tra il C.T.R. e il Comune di Fiumicino, confermando l’impegno reciproco a collaborare per il benessere del territorio e della comunità locale.

“La visita di oggi ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Centro Tecnico Rifornimenti, una struttura logistica dell’Aeronautica Militare, con un ruolo strategico di grande rilievo, sia a livello locale che nazionale – ha dichiarato il Primo Cittadino – La cooperazione tra le istituzioni è essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini ed è per questo che desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Colonnello Cionfrini, al Capitano Marroccia e a tutto il personale del C.T.R., per la disponibilità e il supporto che ci hanno offerto in questa proficua giornata di confronto”.

“E’ importante sapere che sul nostro territorio sia stabile una struttura come quella del CTR che può essere di supporto anche nei momenti di emergenza” ha concluso il sindaco e Capo della Protezione Civile di Fiumicino, Mario Baccini