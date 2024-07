Il “Leonardo da Vinci” è il miglior aeroporto d’Europa per la sesta volta negli ultimi sette anni

Califano: “Complimenti alla società di gestione ed anche ai lavoratori

“Fiumicino è ancora una volta sul tetto d’Europa, premiato come migliore scalo europeo (clicca qui). Una notizia che non può che riempirmi d’orgoglio e per la quale mi congratulo con la società di gestione e con tutti i dipendenti e lavoratori che hanno permesso questo ennesimo straordinario riconoscimento al ‘nostro’ hub” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Ci tengo – aggiunge – a sottolineare quest’ultimo punto. Se un’azienda primeggia da ormai tantissimi anni, il merito non è solo di chi sovrintende e coordina ma dell’intera squadra e di chi ogni giorno lavora con grande dedizione ed estrema professionalità”.

“Il Leonardo Da Vinci è da sempre centrale nell’economia locale, regionale e nazionale. Dobbiamo continuare a operare in sinergia per fare in modo che sia sempre più un bacino occupazionale di primo livello e continui a dare una spinta importante all’asset turistico” conclude Michela Califano