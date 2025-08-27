Il Consorzio Nautico del Lazio sostiene gli interventi di dragaggio annunciati dalla Regione

L’AD Pino Rinaldi: “Un passo fondamentale per la competitività del settore e per la crescita del turismo nautico”

Il Consorzio Nautico del Lazio accoglie con favore le dichiarazioni dell’Assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, in merito agli imminenti interventi di dragaggio dei fondali alla foce del Tevere.

Tale attività rappresenta un elemento strategico per la sicurezza della navigazione e per lo sviluppo delle imprese cantieristiche e delle attività legate alla nautica da diporto che operano nell’area di Fiumara. L’area di Fiumicino e Ostia si sta affermando sempre più come polo attrattivo per armatori italiani e internazionali, grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Fiumicino, alla qualità e alla professionalità delle maestranze, all’elevata capacità ricettiva e alla posizione geografica centrale nel Mediterraneo.

“Siamo soddisfatti nel vedere che la Regione mantiene gli impegni presi. Quella del dragaggio dei fondali di Fiumara è una attività indispensabile per tutti i cantieri e le attività dedite alla nautica da diporto, che insistono sulla foce del Tevere. Fiumicino/Ostia stanno crescendo in termini di presenze, anche internazionali, relative agli armatori che scelgono questa destinazione come base per le loro imbarcazioni grazie alla vicinanza con l’aeroporto internazionale, alla presenza di operai e maestranze altamente qualificate, all’ottima capacità ricettiva e alla posizione baricentrica rispetto al Mediterraneo e alla vicinanza con le isole più belle del Tirreno. Tutte qualità invidiabili che devono trovare ragione nella crescita dell’imprenditorialità locale, che deve avere certezze in merito ai servizi. Solo ieri Fiumicino ha registrato il varo del C-Cat 65, il più grande catamarano a vela sport cruise, attualmente costruito in Italia. Un forte segnale per la ripresa delle attività di alto livello: Fiumicino può tornare ad essere un polo centrale per la nautica e il turismo nautico” ha dichiarato Pino Rinaldi, Amministratore Delegato del Consorzio Nautico del Lazio