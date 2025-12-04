I vialetti del parco di Villa Guglielmi diventano piscine al primo acquazzone

Il polmone verde abbandonato alla vigilia della “Best woman” che si correrà domenica

di Umberto Serenelli

Dopo un temporale si allagano i vialetti che si snodano nel parco pubblico di Villa Guglielmi a Isola Sacra e diventa praticamente impossibile passeggiare. Le recenti bombe d’acqua hanno infatti accentuato il problema e quanti abitualmente camminano nel polmone verde sono costretti a rinunciare alla tradizionale passeggiata oppure a fare zig-zag tra le tante pozzanghere causate dalle numerose buche lungo i percorsi in terra battuta.

Lo stesso problema lo incontrano i runners che frequentano la Villa e anche le badanti che scelgono di portate gli anziani in carrozzina lungo i percorsi interni dove le ruote finiscono per impantanarsi nel fango.

“Sono anni che quanti frequentano la Villa lamentano la fatiscenza dei vialetti su cui sono evidenti avvallamenti e grosse buche – precisa Stefano Simonetti a passeggio con un cagnolino – ecco perché la maggior parte si trasformano in piscine e sono impraticabili quando piove. Sarebbe sufficiente gettare della ghiaia per eliminare le pozze. Non solo. I rami di alcuni alberi non sono stati potati e oggi costituiscono un pericolo per quanti corrono o vanno a spasso nel verde. Non parliamo poi dei cumuli di foglie, degli aghi dei pini e dei rami di palme secchi abbandonati sul prato che il vento spinge ovunque. Abbiamo uno stupendo parco ma c’è poca attenzione nei suoi confronti“.

A chi frequenta il polmone a due passi dal ponte “2 giugno” non sfugge l’usura delle staccionate in castagnoli lungo il canale di bonifica. Un tratto è divelto e per scongiurare il pericolo di finire nel fosso è stato transennato. Alla vigilia della “Best woman”, che si correrà domenica mattina, questo quadro negativo rappresento certamente un pessimo biglietto da visita per l’immagine della Città di Fiumicino.

Nella circostanza è previsto un “village” nel parco con le installazioni di box-stand delle società di tutt’Italia al seguito degli atleti impegnati nella 10 chilometri al femminile riconosciuta dalla Fidal. È anche previsto l’arrivo di molti appassionati della corsa sulla riva del Tirreno e l’abbandono in cui versa il polmone verde non si presta a una serena ospitalità degli atleti che daranno vita all’evento.

Intanto, sono stati completati i lavori con la posa di ghiaia davanti alla corte della settecentesca Villa dove era difficile accedere a causa degli allagamenti. C’è chi auspica che dopo aver concluso questi interventi gli operai, con tanto di mezzi meccanici, possano estenderli anche ai vialetti che sembrano montagne russe.