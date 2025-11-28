Half Marathon: disciplina provvisoria del traffico per il 30 novembre 2025

Chiusure e divieti di sosta lungo il percorso dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione

Domenica 30 novembre alle 8.45 partirà la 22esima edizione della Half Maraton. Per poter permettere il regolare svolgimento della competizione, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni per il giorno 30 Novembre 2025:

– Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Giuseppe Frassinetti in ambo i lati della carreggiata, in Viale Danubio (entrambe le carreggiate) tratto compreso tra Largo G. Falcone (escluso) e Via G. Moschini (entrambe le carreggiate) e Via G. Moschini tratto compreso tra viale Danubio e Via Bruno Caleari (esclusa), dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e, comunque fino al termine della manifestazione compreso il tempo necessario per lo smontaggio delle strutture;

– Chiusura al transito veicolare di Viale Danubio (ambo le carreggiate), Largo Falcone, Via del Faro, Via Giorgio Giorgis, Via Formoso, Via del Faro, Via Rodano, Viale Danubio, Via Giuseppe Moschini, Via Bruno Caleari, Via Lorenzo Bezzi, Via Valderoa, Via Maffettone, Via Coni Zugna, Via della Scafa, Ponte 2 Giugno, Viale Traiano, Pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Pammacchio e Via Licio Visentini, Via Licio Visentini, Via del Faro, Largo Falcone, Viale Danubio, Via Giuseppe Frassinetti, Via Lorenzo Bezzi, Via Trincea delle Frasche, Via Mariano Stazi, Via Doberdò, Via della Scafa, Via Monte Cauriol, Via Plezzo, Via Castagnevizza, Via Dente del Pasubio, Via Costalunga, Via Passo della Sentinella, Via Mario Grecchi, Via Giuseppe Scagliosi, Via del Faro corsia di marcia con direttrice Largo Giovanni Falcone, Largo Giovanni Falcone, Viale Danubio, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione, limitatamente al passaggio dei partecipanti e per il tempo strettamente necessario.