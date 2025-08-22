Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 22 Agosto 2025

Guardia Costiera di Fiumicino soccorre barca a vela in avaria al largo di Ostia

Sette persone tratte in salvo nonostante mare mosso e forte vento

 

Dopo quella di mercoledì sera altra operazione di soccorso per gli uomini ed i mezzi della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, guidata dal Capitano di Vascello Emilio Casale.

 

 

Ancora una volta una disavventura, a lieto fine, ha coinvolto una una barca a vela di circa 15 metri, con un motore in avaria, recuperata nella tarda serata di ieri dalla Guardia costiera. L’imbarcazione è stata condotta in sicurezza, seppur con delle difficoltà legate al mare mosso ed al forte vento, all’interno del porto turistico di Roma, ad Ostia. A bordo vi erano 7 persone, delle quali due adulti, due bambini e tre ragazzi, tutti in buone condizioni.

 

 

La barca, con problemi anche alla randa, la vela principale, per cui non sarebbe riuscita a navigare neanche a vela, aveva provato ad ancorarsi in attesa dei soccorsi, ma ha cominciato ad arare. La motovedetta classe 800 della Capitaneria l’ha condotta all’interno del porto dove, aiutata dal personale del Marina, è stata accostata al molo in sicurezza. L’operazione di soccorso poco meno di tre ore, è terminata verso le 22.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Capitaneria di Porto Guardia Costiera
Articoli correlati
Politica

“Sere d’Estate 2025” Polemica a Passoscuro: insulti di Pappalardo a Meloni durante il concerto

venerdì, 22 Agosto 2025
Cronaca

Fiumicino, il Sindaco Baccini ringrazia i Carabinieri: “Legalità e sicurezza al centro della nostra azione”

venerdì, 22 Agosto 2025
Politica

Stabilizzazioni personale educativo: piena legittimità e trasparenza delle procedure

venerdì, 22 Agosto 2025
Parliamo di...

Viaggio a Traglatella, la periferia dimenticata di Fiumicino

venerdì, 22 Agosto 2025
Attualità

Fiumicino: il 21 settembre in programma un grande evento per la rinascita della "Liburna"

venerdì, 22 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz