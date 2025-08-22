Guardia Costiera di Fiumicino soccorre barca a vela in avaria al largo di Ostia

Sette persone tratte in salvo nonostante mare mosso e forte vento

Dopo quella di mercoledì sera altra operazione di soccorso per gli uomini ed i mezzi della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, guidata dal Capitano di Vascello Emilio Casale.

Ancora una volta una disavventura, a lieto fine, ha coinvolto una una barca a vela di circa 15 metri, con un motore in avaria, recuperata nella tarda serata di ieri dalla Guardia costiera. L’imbarcazione è stata condotta in sicurezza, seppur con delle difficoltà legate al mare mosso ed al forte vento, all’interno del porto turistico di Roma, ad Ostia. A bordo vi erano 7 persone, delle quali due adulti, due bambini e tre ragazzi, tutti in buone condizioni.

La barca, con problemi anche alla randa, la vela principale, per cui non sarebbe riuscita a navigare neanche a vela, aveva provato ad ancorarsi in attesa dei soccorsi, ma ha cominciato ad arare. La motovedetta classe 800 della Capitaneria l’ha condotta all’interno del porto dove, aiutata dal personale del Marina, è stata accostata al molo in sicurezza. L’operazione di soccorso poco meno di tre ore, è terminata verso le 22.