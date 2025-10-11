Granaretto, Sanna: “Nessun abbandono dell’area verde riforestata con il PNRR”

Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale replica alle accuse: ‘Nessun abbandono, il progetto PNRR prevede cinque anni di manutenzione’

Nessun abbandono dell’area verde di Granaretto riforestata con il PNRR ed interventi previsti in corso. Così la Città metropolitana di Roma Capitale reagisce alle osservazioni e all’SOS dell’amministrazione comunale di Fiumicino sullo stato di manutenzione dell’area verde del quartiere di Granaretto, nel nord del territorio comunale, ripiantumata con fondi del PNRR.

“Negli ultimi giorni sono apparse alcune dichiarazioni che descrivono l’area verde di Granaretto come abbandonata o priva di manutenzione. Desideriamo chiarire che la situazione è ben diversa: il progetto di riforestazione finanziato con fondi del PNRR non si esaurisce con la semplice piantagione degli alberi, ma rappresenta un intervento pluriennale complesso, finalizzato al ripristino stabile e duraturo della vegetazione – è la precisazione del vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna –. Il progetto, infatti, si svolge e si completa nell’arco di 5 anni. In questo periodo sono previste diverse fasi di gestione e manutenzione finalizzate ad accompagnare lo sviluppo delle giovani piante e garantire il successo dell’impianto.

Ad oggi sono state eseguite e sono tuttora in corso: diserbi periodici, innaffiature di soccorso. È stato inoltre messo a punto un sistema di monitoraggio che consente di valutare lo stato vegetativo delle piante messe a dimora e di quantificare con precisione quelle morte o deperienti, che saranno sostituite”.

“Queste operazioni verranno eseguite regolarmente per tutti i 5 anni di durata del progetto, con l’obiettivo di garantire, al termine, il numero di piante previsto e la piena riuscita dell’intervento”, termina Sanna.