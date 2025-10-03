“Gli studenti del Paolo Baffi in sciopero per la Palestina”

“La solidarietà diventa protesta silenziosa, per trasformare l’indifferenza in azione e dare voce a chi non ce l’ha più”

La comunità studentesca del Paolo Baffi ha sostenuto con forza l’attività di sciopero pro Palestina del 3 ottobre 2025 con un’assenza di massa, trasformando l’indifferenza in azione concreta.

“Siamo la voce di chi non ha più voce. Questa non è solo una protesta, ma una dimostrazione che la solidarietà dei nostri ragazzi non ha confini e che i nostri cuori battono all’unisono con la popolazione di Gaza. Invitiamo tutti gli studenti del territorio ad aderire. Uniamoci per fare la differenza! Ogni singolo banco vuoto sarà la nostra protesta silenziosa e la prova tangibile che la nostra generazione si alza per la giustizia; il nostro modo di rivendicare quelli che, tragicamente, resteranno vuoti per sempre. Insieme, la nostra assenza parlerà più forte di mille presenze. Forza e solidarietà!” si legge nella nota stampa inviata dagli organizzatori