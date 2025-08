Giubileo 2025: richiesto lo stralcio del nuovo porto crocieristico al Commissario Straordinario Roberto Gualtieri

“Opera fuori tempo massimo che non risponde ai criteri di urgenza né di utilità pubblica”

Un fronte civico ampio e determinato ha formalmente chiesto lo stralcio dell’intervento n. 146, ovvero la realizzazione del porto turistico-crocieristico di Fiumicino – Isola Sacra, dal Piano delle Opere del Giubileo 2025. A firmare la richiesta sono decine di associazioni, comitati, sindacati e realtà del territorio, attive su temi ambientali, sociali e della legalità.

La richiesta, indirizzata al Commissario Straordinario e sindaco di Roma Giubileo Roberto Gualtieri, oltre che al prefetto del dicastero per l’evangelizzazione del Vaticano monsignor Rino Fisichella per il Giubileo, si fonda su diversi motivi tecnici, istituzionali e ambientali. In primis, viene sottolineata l’incompatibilità delle tempistiche del progetto con quelle dell’Anno Santo.

“È del tutto irrealistico – si legge nella nota – pensare che un’opera di tale portata possa essere completata nei tempi previsti, né tantomeno giustificare soluzioni posticce come il cosiddetto ‘lotto tendering’”.

A rafforzare la posizione dei firmatari, vi sono due importanti prese di posizione istituzionali. La delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha evidenziato gravi criticità riguardo l’iter procedurale, richiamando le amministrazioni coinvolte al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità, con particolare riferimento alla mancata pubblicità degli atti e all’assenza di una selezione pubblica dell’operatore economico.

Non meno rilevante è il recente intervento della Corte dei Conti (delibera n. 32/2024), che ha messo nero su bianco la mancanza di una chiara giustificazione economico-funzionale dell’opera, oltre all’assenza di analisi costi-benefici e della sua pertinenza con le finalità giubilari.

Altro punto critico riguarda il rischio di concorrenza dannosa con il porto di Civitavecchia, infrastruttura statale già operativa e vocata al traffico crocieristico. La stessa Città di Civitavecchia ha espresso contrarietà al progetto, approvando all’unanimità un Ordine del Giorno che denuncia la pericolosità di una duplicazione infrastrutturale non coordinata, definita “un precedente allarmante per il sistema portuale nazionale”.

Anche il Municipio Roma X si è espresso con una mozione di netta contrarietà all’opera (mozione n. 24/2025), sottolineando come non esista un reale coinvolgimento del territorio né un consenso informato.

Le associazioni denunciano inoltre le gravi criticità ambientali e paesaggistiche legate al progetto. Tra le principali preoccupazioni:

– L’impatto sull’ecosistema marino e sulla Zona di Protezione Speciale nei pressi del Faro;

– I rischi idrogeologici per l’area della foce;

– L’aggravamento della mobilità locale, già oggi al limite della sostenibilità;

– L’assenza di una valutazione d’impatto sociale e sanitario, così come di un vero percorso partecipativo con le comunità locali.

Secondo i promotori, il progetto del porto crocieristico di Fiumicino non risponde né ai criteri di urgenza e funzionalità propri del Giubileo, né rispetta i requisiti di legalità e coerenza procedurale previsti dalla normativa vigente. La richiesta formale è quindi lo stralcio immediato dell’intervento n. 146 dal Piano delle Opere Giubilari, auspicando che le risorse disponibili siano dirottate verso interventi “realmente necessari, condivisi e rispettosi del territorio”.

Tra i firmatari figurano realtà di primo piano come: Comitato Tavoli del Porto, Collettivo No Porto, Carteinregola, Rete dei Numeri Pari, Lipu/BirdLife Italia, ARCI Roma, Marevivo Lazio, Italia Nostra Roma e Italia Nostra Litorale Romano, Camera del Lavoro Cgil Roma Centro Ovest Litoranea, Filt Cgil Rm e Lazio, Legambiente Lazio, Verdi Ambiente e Società, ANPI Sez. Fiumicino, Scienza Radicata, Mare Libero Ostia, Ass. Naturalistica per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità dell’Agro Romano APS (ANBA), Osservatorio Regionale sui Trasporti, Lega Navale Italiana Sezione di Fiumicino, Laborastoria, GAS Sale in Zucca, Regina Ciclarum.it, Difendi Focene, Nuovo Comitato Cittadino Focene, Cittadinanza Attiva Fiumicino, Rivista Mondo Sommerso, Rotta Rossa, Comitato Fuoripista, Comitato Lungomare e Via del Faro, Ass. SAIFO, Ass. Fiume Vivo, Unione Inquilini Fiumicino, Ass. Culturale Canto D’inizio, RiaccendiamoilFaro, Comitato Per.La Focene, Ass. teRRRe Arte Sostenibilità Cultura, Visit Fiumicino, Rizomi.Lab, Mujeres in Mare, Accademia di Ecologia ed Arte Riarteco A.P.S., I Custodi Della Palude Di Torre A.P.S., Natura per Tutti Onlus, Comitato Promotore per la Tutela e la Salvaguardia del Parco della Cellulosa, Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Salviamo il paesaggio Roma e Lazio, Cyberia idee in rete-aps, Ass. Scuolambiente OdV – Ets, AUSER Cerveteri