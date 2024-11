“Giornata internazionale contro la violenza di genere” Panchina rossa nella sede l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino

Baccini: “Una giornata importante per riflettere su un tema che ci riguarda tutti“

di Dario Nottola

Installata una panchina rossa nel cortile della sede dell’Istituto superiore l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, a commemorazione delle vittime di violenza. E’ stato uno dei momenti principali, per la “Giornata internazionale contro la violenza di genere”, dell’evento “Legal-mente”, un’iniziativa di sensibilizzazione e confronto dedicata agli studenti delle scuole superiori, organizzato dall’Associazione Focene Insieme.

Presenti, nella sede di Isola Sacra, il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, il Capitano dei Carabinieri della compagnia di Ostia, Stefano Spampinato, il Maresciallo Alessandra Manni con la rappresentanza degli uomini della Stazione CC di Fregene, le rappresentanti del Cav Centro antiviolenza I-dea di Maccarese, Graziella Saverino, Presidente dell’associazione Entusiasmabili APS, la Psicologa Alessandra Attouchi, la scuola di musica “La pantera rosa”, il Parroco Don Giuseppe Curtò, la Preside Marzia Canali, la fiduciaria di plesso Antonietta Dettori, le rappresentanze della Guardia Costiera di Fregene e la Polizia Locale di Fiumicino, che hanno dialogato con gli studenti sul tema della violenza di genere, offrendo un punto di vista multidisciplinare sul tema.

“E’ stata una giornata importante per riflettere su un tema che ci riguarda tutti ma, la violenza di genere è una realtà purtroppo quotidiana che non possiamo più tollerare, e per combatterla è necessario un impegno collettivo – ha dichiarato il Primo Cittadino – Attraverso iniziative come questa, dobbiamo sensibilizzare i giovani e promuovere la cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza. Solo attraverso l’educazione e il dialogo possiamo costruire una società più giusta e sicura”.

“Nel corso dell’anno scolastico, continueremo a portare avanti una serie di iniziative educative e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere – ha aggiunto Picca – Attraverso incontri, laboratori e attività nelle scuole, puntiamo a informare i giovani affinché possano essere protagonisti di un cambiamento culturale che promuova la sicurezza e il benessere di tutti, senza discriminazioni”.

“Un intervento importante che ha trattato la tematica della violenza di genere, purtroppo sempre più presente nella società di oggi, e che si ripeterà il 29 novembre nella sede di Via Bezzi a Fiumicino. Lo scopo di questi interventi – ha sottolineato Tommaso Campenni, incaricato del Sindaco di Fiumicino alle politiche giovanili – è quello di creare una rete tra scuola, istituzioni, famiglie, giovani e realtà territoriali, per affrontare questi problemi 365 giorni l’anno e non solo il 25 Novembre. Un lavoro complesso, articolato e difficile allo stesso tempo da trattare, ma serve a far capire ai ragazzi e alle ragazze che non sono soli nell’affrontare problematiche così grandi e molto spesso di complicata gestione, cercando di trasmettere ai tanti ragazzi che la violenza di genere è un problema che riguarda tutti noi e che insieme, ognuno nel suo ruolo, può fare la differenza, partendo proprio dalle nuove generazioni. In ricordo di questa giornata è stata consegnata loro una panchina donata dall’associazione Vivere Fregene”.

L’incontro è stato moderato da Simone Ciampanella.