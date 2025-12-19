Furto nei magazzini aeroportuali: rubati cibi di lusso destinati ai voli

Quattro arresti per un colpo da oltre 30 mila euro. Recuperati prodotti ittici di altissimo pregio

Nella mattinata di sabato 14 dicembre 2025, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno arrestato quattro persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di furto aggravato di derrate alimentari.

Il colpo sarebbe stato messo a segno ai danni di una prestigiosa società specializzata nel confezionamento e nel rifornimento dei pasti a bordo degli aeromobili, che opera anche per compagnie aeree di primissimo piano a livello internazionale. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari secondo cui gli indagati, alcuni dipendenti dei magazzini della società, altri soggetti esterni, avrebbero partecipato a un sistema di sottrazione e successivo trasporto di prodotti ittici di altissimo pregio, caratterizzati da un elevato valore commerciale.

La merce rubata, per un valore complessivo stimato in oltre 30.000 euro, è stata rinvenuta sia all’interno di un veicolo utilizzato per il trasporto, sia in un’abitazione privata nel comune di Fiumicino. L’attività investigativa è scaturita da una denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della società, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di merce dai locali aziendali. I successivi approfondimenti, supportati da servizi di osservazione e documentazione tecnica, hanno consentito di consolidare il quadro indiziario ritenuto rilevante dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’operazione sono state eseguite perquisizioni veicolari e domiciliari, che hanno portato al recupero dell’intera merce sottratta, successivamente restituita alla parte offesa. I quattro arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, due arresti sono stati convalidati; nei confronti di tutti gli indagati è stata comunque applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo e prevenzione messo in campo dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, potenziato in occasione delle festività natalizie, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e alla tutela delle attività economiche strategiche presenti nell’area aeroportuale.