Fregene, lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione su Via Palombina

Modifiche temporanee alla viabilità nella giornata del 17 giugno

La società Engie S.p.A. effettuerà interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione presenti in via Palombina, a Fregene.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, si rende necessario l’utilizzo di mezzi d’opera su carreggiata, la cui presenza non permette il transito né la sosta dei veicoli.

Pertanto, nella giornata del 17 giugno 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00, sarà attuata la seguente disciplina temporanea del traffico: