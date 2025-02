Fregene, l’area C della Pineta di Fregene verrà intitolata a Papa Clemente IX

Strocchi: “E’ un esempio concreto del buon operare di Autonomia da Fiumicino”

Giovedì 6 marzo, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di intitolazione a Papa Clemente IX, dell’area C della Pineta di Fregene.

“Questo evento ci riempie di consapevole soddisfazione. L’intitolazione a Papa Clemente IX° dell’Area C della meravigliosa Pineta di Fregene, è un esempio concreto del buon operare di Autonomia da Fiumicino, perché soltanto grazie al nostro impegno ed alla nostra tenacia il Comune si è convinto della validità della nostra proposta, sposandola seppur con un pò di ritardo” lo dichiara il Dr. Piero Strocchi, presidente dell’Associazione Autonomia da Fiumicino.

“Ma non è questo il problema – sottolinea – ora con l’intitolazione dell’Area C della Pineta a Papa Clemente IX° si dovrà anche dare inizio ad un grande e pianificato programma di piantumazione di nuovi alberi, nonché alla realizzazione del ‘Parco degli Artisti’ all’interno del quale verranno piantati nuovi alberi intitolati a uomini di cinema, di arte, di scienza e di cultura che hanno scelto Fregene come laboratorio delle proprie riconosciute genialità”.

“A tutto ciò – prosegue Strocchi – contribuiranno anche i cittadini e le Associazioni territoriali, con donazioni di alberi nuovi da piantare proprio in quell’Area: si avvierà così un percorso virtuale che rigenererà integralmente il territorio di Fregene”.

“Autonomia da Fiumicino ha il merito indiscusso di aver avviato questo percorso, anche coordinandosi con altri Comitati altrettanto efficienti e funzionali, nell’interesse e per il perseguimento del miglior risultato per il territorio per il quale stiamo lavorando ormai da anni. Il Comune di Fiumicino, ce ne riconosce ora il merito, e di ciò prendiamo atto con consapevole orgoglio” conclude Piero Strocchi, presidente dell’Associazione Autonomia da Fiumicino