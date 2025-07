Fregene: interventi selvicolturali per la mitigazione del rischio incendi

Dal 23 al 30 Luglio DTP per permettere il regolare svolgimento delle operazione

In ottemperanza al piano AIB della della Riserva naturale statale (RNS) del litorale romano, con riferimento alle aree boscate comunali, dal 23 al 30 Luglio, inizieranno gli interventi selvicolturali finalizzati alla mitigazione del rischio incendi. Per permettere il regolare svolgimento delle operazione sarà istituito il divieto di sosta e fermata che coinvolgerà le seguenti vie:

– Via Porto Palmas (dal civico 3) fino a Via Porto Conte – fascia interna retrostante alle abitazioni e all’oratorio della “Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria”.

– Via Porto Conte su entrambe le carreggiate

– Via Fertilia nel tratto compreso tra Via Porto Conte e Via Recco, nel tratto compreso tra Via Fertilia, e Via Portovenere nel tratto compreso tra Via Recco e Via Portoconte, fascia interna retrostante all’I.C. Fregene- Passoscuro.