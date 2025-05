Focene, sequestrato dalla Polizia Locale, mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti

Rafforzati dall’Amministrazione comunale i controlli su tutto il territorio comunale

Prosegue l’azione di monitoraggio e controllo sul territorio da parte della Polizia Locale di Fiumicino, impegnata nel contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. Nella giorni scorsi una pattuglia, durante una perlustrazione nell’area di Focene, ha rinvenuto un furgone parcheggiato con a bordo materiale che appariva destinato a una discarica abusiva.

Gli agenti hanno subito proceduto con una verifica della targa del veicolo e hanno accertato che il mezzo risultava privo di assicurazione e di revisione, contravvenendo così alle normative vigenti. A seguito di ulteriori accertamenti, è stato identificato il proprietario del veicolo, residente della zona di Focene, che ha confermato l’uso del furgone per il trasporto di rifiuti in modo illecito, senza le necessarie autorizzazioni per la gestione dei materiali.

Vista la gravità della situazione, il proprietario è stato denunciato per “gestione abusiva di rifiuti”, reato previsto e sanzionato dalla legge. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, sia per la mancanza di revisione e assicurazione, che per il suo utilizzo improprio.

La Polizia Locale ha impedito il compimento di un’operazione di smaltimento irregolare dei rifiuti, evitando così potenziali danni al territorio. Il contrasto all’abbandono illecito di materiali e il controllo dei rifiuti, rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione Comunale, che ha rafforzato i controlli su tutto il territorio di Fiumicino, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.